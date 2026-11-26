Аутор:АТВ редакција
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Друго основно јавно тужилаштво у Београду предложило је суду да одреди до 30 дана притвор главном уреднику телевизије Информер Драгану Вучићевићу.
Притвор је предложен јер постоји опасност да ће осумњичени поновити кривично дјело, саопштено је из тог тужилаштва.
Вучићевић је данас саслушан и пред тужилаштвом је изнио одбрану, а како су рекли његови браниоци, негирао је кривицу.
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На терет му је стављено извршење кривичног дјела изазивање панике и нереда у продуженом трајању и кривично дјело ометање правде.
Вучићевић је приведен јуче у близини зграде телевизије Информер и одведен је у Полицијску станицу Вождовац, гдје му је одређено задржавање до 48 сати.
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Скупови подршке Вучићевићу одржани су данас испред Палате правде, а јуче испред Полицијске станице Вождовац.
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