Аутор:АТВ редакција
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Суд је одредио притвор до 30 дана главном и одговорном уреднику телевизије "Информер" Драгану Ј. Вучићевићу.
Притвор Драгану Ј. Вучићевићу одређен је на приједлог Другог основног јавног тужилаштва у Београду, јер, како је саопштено, постоји опасност да ће осумњичени поновити кривично дјело.
Вучићевић је раније данас саслушан и пред тужилаштвом је изнио одбрану, а како су рекли његови браниоци, негирао је кривицу.
На терет му је стављено извршење кривичног дјела изазивање панике и нереда у продуженом трајању и кривично дјело ометање правде.
Вучићевић је приведен у близини зграде телевизије Информер и одведен у Полицијску станицу Вождовац, гдје му је одређено задржавање.
Скупови подршке Вучићевићу одржани су испред Палате правде, а јуче испред Полицијске станице Вождовац.
(РТС)
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