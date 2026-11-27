Аутор:АТВ редакција
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Испливали су нови детаљи из истраге трагичног случаја Кристиана Јосипа Периша.
Један детаљ који је проблематичан од почетка поступка јесте да ли је 32-годишњак имао метални боксер код себе када је стигао у Психијатријску клинику Свети Иван у загребачком Јанкомиру.
Полиција му га није одузела, што је већ поменуо министар унутрашњих послова Давор Божиновић.
Међутим, према документацији Државног тужилаштва, медицинско особље га је примијетило неколико сати прије кобног везивања.
Начелник полиције Никола Милина јуче је још једном у Сабору одбацио наводе о боксеру, наводећи да приликом безбједносне провере Периша полиција није пронашла никакве предмете погодне за напад.
"Индексу" је сада омогућен приступ болничком документу у којем је боксер експлицитно наведен међу Перишовим личним стварима. Ријеч је о обрасцу о примопредаји личних ствари покојника, од 22. октобра 2026. године, дан након Перишове смрти.
На списку предмета предатих једној од Перишових сестара, уз кључеве, документа, новац, сунчане наочаре, пуњач за мобилни телефон и ручни сат, налазе се и боксерске гаће.
Милина је јуче на тематској сједници саборског Одбора за здравство и социјалну политику рекао да полицајци приликом безбједносне провјере код Периша нису пронашли никакве предмете погодне за напад.
Након сједнице, новинарима је поновио да је Периш безбједносно провјерен и да код њега није пронађен боксер. Метални боксер, међутим, помињу и у одлуци Жупанијског државног тужилаштва у Загребу о проширењу истраге.
Према изјави докторке Луције Шенјуг Манце, током разговора Периш је показао метални боксер гаће и клешта за цијеђење, што полиција претходно није примјетила.
Из изјаве тадашње директорке болнице Мајде Грах произилази да је Периш током разговора са докторком Силваном Јелавић предао метални боксер и још један предмет, такозвани цедиљку, а послије 16 часова пристао на терапију.
Према овој изјави, Периш више није имао боксер неколико сати прије кобне интервенције.
Адвоката породице Периш, Леон Зрнић, говорио је о предатим личним стварима и потврди из болнице. Рекао је да није видио документ, и да има информације од Кристијанових сестара да нису примјетиле боксер међу личним стварима које су преузеле из болнице.
Зато остаје отворено питање како је боксер завршио у болници и зашто га полиција није пронашла током безбједносне провјере ако га је Периш у том тренутку имао код себе.
Поставља се и питање шта се догодило са боксером након Перишове смрти, односно да ли је он заиста предат породици, с обзиром на то да је био наведен на болничком списку предатих ствари, али га сестре, према ријечима њиховог адвоката, нису примјетиле.
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