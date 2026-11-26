Аутор:АТВ редакција
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Прије 11 дана у једном ноћном клубу у Книну тешко је повријеђен 27-годишњи полицајац који се у том тренутку налазио ван дужности.
Он је након инцидента превезен у оближњу Општу и ветеранску болницу Хрватски понос, гдје му је указана медицинска помоћ, након чега је пуштен на кућно лијечење.
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Из Полицијске управе шибенско-книнске саопштили су да је спроведеном криминалистичком истрагом утврђено да инцидент у којем је повријеђен њихов колега није повезан са обављањем полицијске дужности.
Истрага је, међутим, показала да је кобне вечери у клубу избила туча у којој је учествовало више особа, преноси Јутарњи лист.
Због наношења тешких тјелесних повреда полицајцу ухапшен је 26-годишњак, против којег је поднијета кривична пријава.
Он је потом предат притворском надзорнику, а против њега је поднијет и оптужни приједлог због кршења Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Полиција је такође утврдила да су, док је 26-годишњак физички нападао полицајца који није био на дужности, још тројица мушкараца насрнула на његове пријатеље, старе 26 и 27 година.
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Против осумњичених мушкараца, старости 26, 34 и 36 година, поднијете су пријаве због кршења члана 6. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Они су уз оптужни предлог приведени Прекршајном одељењу Општинског суда у Шибенику.
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