Аутор:АТВ редакција
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Путници авиона компаније "Рајанер", који је требало да полети из Беча за Лондон, провели су више од осам сати у авиону због обилних сњежних падавина и проблема са системом за одлеђивање, а поједини су описали услове у летјелици као неподношљиве, пренио је аустријски лист "Хојте".
Авион је требало да полети јуче у 9.40, али је полазак више пута одлаган. Путницима је најприје саопштено да би лет могао да буде реализован око 13.30, због техничког проблема са системом за одлеђивање, али ни тај термин није испоштован. Један од путника рекао је за "Хојте" да је атмосфера у авиону постајала све напетија, наводећи да је стјуардеса сједила у углу и плакала.
Према његовим ријечима, поједини путници жељели су да напусте авион, али је капетан преко интерфона саопштио да искрцавање није дозвољено. Путници су се жалили и на недостатак хране и пића, наводећи да им није обезбјеђена чак ни бесплатна вода. Авион је полетио у 17.34 сати, према подацима сајта Флајтрадар, након што није реализован ни претходно најављени термин полетања у 16.10 часова.
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"Рајанер" је саопштио да је дошло до техничког проблема са системом за одлеђивање којим управља контрола летења на аеродрому у Бечу, због чега су авио-компаније морале да чекају слободан термин за одлеђивање авиона. Компанија је навела да није могла да предвиди тако дуго чекање и да ће случај детаљно да размотри са бечком контролом летења.
Управа аеродрома у Бечу као разлог кашњења навела је непрекидне обилне сњежне падавине. Како је саопштено, екипе за зимско одржавање непрестано чисте аеродромске површине, а сви авиони морају да буду одлеђени прије полијетања. Због тога су забиљежена кашњења полијетања, а у појединим случајевима и слијетања.
(Танјуг)
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