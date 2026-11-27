Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је да Фудбалски клуб Борац из сваког пораза излази јачи.
"Иако је све мирисало на чудо и велику европску сензацију, пораз боли, али главу горе за храброст, борбу и тренутке када смо вјеровали да је све могуће. Овај тим има карактер и из сваког пораза излази јачи. Као и наша Република, јер `Борац долази из ње`", написао је Минић на Иксу.
Иако је све мирисало на чудо и велику европску сензацију, пораз боли, али главу горе за храброст, борбу и тренутке када смо вјеровали да је све могуће. Овај тим има карактер и из сваког пораза излази јачи.
Као и наша Република, јер "Борац долази из ње". https://t.co/Ns4e6bf39X— Саво Минић (@minic_savo) November 26, 2026
Фудбалери бањалучког "Борца" поражени су вечерас од "Аталанте" из Бергама резултатом 2:3 у четвртом колу Лиге конференције.
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