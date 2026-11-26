Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поздравила је вечерашње 21. такмичење студената у бесједништву у Бањалуци и истакла да су највећи потенцијал Српске млади, образовани и одважни људи, спремни да мисле својом главом.
"Вечерас сам имала посебно задовољство да присуствујем 21. такмичењу студената у бесједништву на Правном факултету Универзитета у Бањалуци. Било је лијепо поново се вратити на свој Правни факултет, међу младе људе чија енергија, знање и амбиције подсјећају на студентске дане, али и уливају вјеру у будућност", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
Она је указала да бесједништво није само вјештина лијепог говора, већ је умијеће размишљања, одбране сопствених увјерења, поштовања другачијег мишљења и снаге да се ријечима, а не наметањем, бране идеје.
Тришић Бабић је истакла да посебно радује што млади људи његују културу дијалога, критичког мишљења и слободног изражавања.
Вечерас сам имала посебно задовољство да присуствујем XXI такмичењу студената у бесједништву на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Било је лијепо поново се вратити на свој Правни факултет, међу младе људе чија енергија, знање и амбиције подсјећају на студентске дане, али и уливају вјеру у будућност.
Бесједништво није само вјештина лијепог говора. Оно је умијеће размишљања, одбране сопствених увјерења, поштовања другачијег мишљења и снаге да се ријечима, а не наметањем, бране идеје.
Посебно радује што млади људи његују културу дијалога, критичког мишљења и слободног изражавања. Управо су такви млади људи, образовани, одважни и спремни да мисле својом главом, највећи потенцијал Републике Српске. Будућност припада онима који имају знање да обликују своје ставове, храброст да их изговоре и мудрост да саслушају друге. Увјерена сам да је са оваквим младим људима будућност Српске сигурна и успјешна.
Честитке свим учесницима, организаторима и Правном факултету на његовању традиције која већ 21 годину даје простор младим људима да покажу снагу знања и изговорене ријечи.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 26, 2026
"Будућност припада онима који имају знање да обликују своје ставове, храброст да их изговоре и мудрост да саслушају друге. Увјерена сам да је са оваквим младим људима будућност Српске сигурна и успјешна", поручила је Тришић Бабић.
Она је честитала свим учесницима, организаторима и Правном факултету на његовању традиције која већ 21 годину даје простор младим људима да покажу снагу знања и изговорене ријечи.
На Правном факултету у Бањалуци вечерас је отворено 21. такмичење студената у бесједништву, којем је присуствовао и предсједник Републике Српске Саво Минић.
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