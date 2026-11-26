Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је све што је до сада урађено из Брисела било уперено против Срба и Републике Српске.
"Дејтонски споразум је деградиран, многе ствари су насилно промијењене под притиском Брисела и Вашингтона", рекао је Додик за Евроњуз.
Он је појаснио да ниво БиХ нема право на Суд, Тужилаштво, индиректне послове, Оружане снаге, обавјештајну службу.
Истакао је да европски комесар Марта Кос не може да испоставља услове на европском путу БиХ, те навео да се морају повући одлуке које је доносио нелегални високи представник.
Додик је рекао да сада тражи да се у БиХ примијени Устав БиХ и навео како га руши крњи Уставни суд БиХ.
Нагласио је да у том крњем суду сједе странци, али да ниједан од њих није био из Русије, Јапана, него су били Нијемци, Аустријанци.
"БиХ је неуспјело подијељена земља и ми живимо засебне животе", рекао је Додик и додао како се Срби више боре за Босну него муслимани.
Додик је навео да и Европа никада није била у већој кризи већ да само европтимисти не виде аутоголове које је себи направила.
Када је ријеч о сарадњи са Русијом, Додик је навео да никада од руске стране није било захтјева, а за Америку је рекао да је занима да се види шта се може радити на економским пројектима, да не жели више да прави нове нације.
"Нема санкција Руској Федерацији, нисмо то урадили ни у највећој еуфорији европских захтјева", рекао је Додик.
Истакао је да не мора да се уради оно што тражи Европа, те напоменуо како од БиХ тражи да прихвати 51.000 миграната из исламског свијета.
"Такав европски пут нас не интересује", рекао је Додик.
Он је додао да Српска са Американцима жели да ради енергетске пројекте, дата центре.
Одговарајући на питање када планира повратак на државне функције, Додик је навео да не планира, али можда када истакне овај мандат садашњем српском члану Предсједништва БиХ оде у Сарајево "да их нервира".
"На челу институција државе увијек морају да буду просвећени људи. Не можете одржати дисциплину, а институција нема ако нема дисциплине", истакао је Додик.
Он је навео да су најмање пет пута вршили финансијске истраге против њега ФБИ, ЦИА, њемачка служба и нису ништа нашли, а да су га осудили јер није поштовао одлуке нелегалног странца.
"Поносан сам на то што сам се супроставио Нијемцу. Ја сам дијете Козаре", закључио је Додик.
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