Аутор:АТВ редакција
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Резолуцију Европског парламента о Вуковару видим као наставак стигматизације Срба, којима се намеће трајна кривица, док се наше жртве потискују - навела је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Поштовање других жртава, каже Тришић Бабић, не оправдава прећуткивање српских.
- Злочини над Србима у "Бљеску" и "Олуји", као и слављење тих операција, захтијевају јасну осуду. Европа која се позива на антифашизам мора осудити геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, релативизацију усташких злочина и рехабилитацију усташких симбола. Јасеновац и Доња Градина морају имати трајно мјесто у европском институционалном памћењу - истакла је Тришић Бабић на Иксу.
Резолуцију Европског парламента о Вуковару видим као наставак стигматизације Срба, којима се намеће трајна кривица, док се наше жртве потискују.
Поштовање других жртава не оправдава прећуткивање српских. Злочини над Србима у "Бљеску" и "Олуји", као и слављење тих операција, захтијевају јасну осуду.
Европа која се позива на антифашизам мора осудити геноцид над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, релативизацију усташких злочина и рехабилитацију усташких симбола. Јасеновац и Доња Градина морају имати трајно мјесто у европском институционалном памћењу.
Република Српска има право и обавезу да од Европског парламента тражи једнако признање српских жртава и правду за њихове породице. Нећемо прихватити ћутање о сопственом страдању под изговором помирења. Српски народ неће тражити дозволу да памти своје жртве.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 26, 2026
Навела је да Република Српска има право и обавезу да од Европског парламента тражи једнако признање српских жртава и правду за њихове породице.
- Нећемо прихватити ћутање о сопственом страдању под изговором помирења. Српски народ неће тражити дозволу да памти своје жртве - поручила је Тришић Бабић.
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