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На Правном факултету у Бањалуци, уз присуство предсједника Републике Српске Саве Минића, свечано је отворена нова читаоница која је поклон предсједника Републике.
Потом је услиједило 21. такмичење студената у бесједништву.
Минић је поручио да је улагање у студенте и студентски стандард улагање у будућност Српске, те да ће њене институције увијек бити на том путу.
"Ово је улагање у будућност, улагање у наше студенте. Све оно што је њихов захтјев, наша је обавеза. Мени нећете замјерити имајући у виду да сам овдје студирао и дипломирао да ћу према овом факултету бити најсензибилнији и да ће њихови захтјеви бити максимално подржани", рекао је Минић.
Генерални секретар Савеза студената Правног факултета Универзитета у Бањалуци Жељко Милићевић рекао је да се наставља радити на побољшању студентског стандарда у Републици Српској.
"Ми као студенти настављамо да радимо у интересу студената и надам се да ће Правни факултет у сарадњи са институцијама наставити са реновирањем инфраструктуре", изјавио је Милићевић.
Декан Правног факултета Универзитета у Бањалуци Зоран Васиљевић истакао је да су сада добили модерну просторију са око 50 мјеста.
"Нисмо имали овај простор, наиме стара читаоница у приземљу је пренамијењења за другу сврху. Студенти су кубурили са простором за учење, ишчитавање грађе. Ово је у ствари само почетак наших напора да опремимо комплетан спрат који смо добили изласком АГГФ-а у нову зграду", додао је Васиљевић.
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