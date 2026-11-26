Европски парламент је усвајањем такозване резолуције о Вуковару демонстрирао сву снагу цинизма и ревизионизма историје. Наставља с антисрпском политиком и покушајем да догађајима из распада Југославије сакрије криминални, геноцидни и антицивилизацијски печат који су двадесетом вијеку дали главни промотери те политике - а посебно када се говори о Хрватима или њиховим менторима, Нијемцима. Апсолутни је цинизам, безобразлук и увреда да себе називате институцијом која баштини идеале слободе и правде, а да нисте донијели резолуцију о Јасеновцу ни о логорима за дјецу у НДХ. Не говорите о присилном покрштавању ни о геноциду над стотинама хиљада Срба - а онда доносите резолуцију о једној епизоди рата да бисте обрисали стотине хиљада српских изгнаника из Крајине, Славоније и Барање. Још горе: овом резолуцијом сте сваком злочинцу над српским дјететом у Другом свјетском рату или у злочиначким акцијама Бљесак и Олуја, дали аболицију. Пред човјечанством сте одавно пали на испиту - још онда када сте у антируској хистерији почели да изједначавате совјетску власт и нацистички ужас. Толико сте безобзирни и безобразни да не можете поднијети да сте окренули главу над геноцидом над шест милиона Јевреја, над милион Срба и над многим другим - па сада покушавате да епизодама из једног сложеног рата покријете читав двадесети вијек у којем су многи били први по узимању живота, а Срби међу првима који су у име слободе полагали свој живот. Више нећемо да ћутимо. И више нећемо овакве резолуције и текстове приписивати безобразлуку. Ријеч је о злочиначкој намјери и намјери да двадесети вијек сведете на неколико његових посљедњих година. А двадесети вијек је вијек страдања српског народа. Вијек у којем сте баш ви урадили све да нас више нема. Овом резолуцијом то настављате и зато се на то нећемо освртати, као да не постоји.