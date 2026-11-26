Аутор:АТВ редакција
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Савез општина и градова Републике Српске очекује да сарадња са новом владом Српске буде још интензивнија и заснована на партнерству с циљем побољшања услова живота грађана, изјавио је Срни предсједник Савеза Љубиша Ћосић.
Ћосић је навео да су неке од тема данашњих консултација делегације Савеза општина и градова Републике Српске са кандидатом за предсједника Владе Републике Српске Игором Додиком биле јачање финансијске стабилности локалних заједница, измјене законских рјешења и унапређење инфраструктуре.
"Сарадња Савеза са Владом Републике Српске у претходном периоду била је добра, а вјерујем да ће са новом Владом и будућим премијером бити још интензивнија", истакао је Ћосић.
Он је нагласио да се стварни живот одвија у локалним заједницама, ту људи живе, раде, подижу породице и остварују највећи дио својих свакодневних потреба и управо због тога је важно да развој општина и градова буде у центру развојних политика Републике Српске.
"Разговарали смо о потреби измјене појединих законских рјешења, попут закона о буџетском систему, закона о социјалној заштити и закона о заштити од пожара, али и о економским политикама које ће допринијети даљем развоју локалних заједница, јачању њихових финансијских капацитета, унапређењу инфраструктуре и стварању бољих услова за привредни развој", навео је Ћосић.
Он је истакао да охрабрује разумијевање које је мандатар показао за питања која су данас делегирали, као и спремност за дијалог о потребама и изазовима са којима се суочавају локалне заједнице.
Ћосић је поручио да ће Савез општина и градова Републике Српске бити конструктиван и одговоран партнер новој Влади, али и снажан заступник интереса локалних заједница.
"Нема снажне и економски стабилне Републике Српске без развијених и финансијски стабилних општина и градова", нагласио је Ћосић.
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