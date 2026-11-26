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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик одржаће сутра консултације са представницима политичких партија.
Додик ће се у 10.00 часова састати са представницима СПС-а, а у 11.00 часова са представницима СП-а, ДЕМОС-а и НДП-а, најављено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Разговор са представницима НПС-а и ДНС-а је у 12.00 часова, са представницима Уједињене Српске у 13.00 часова, а са представницима Републичке странке Српске у 14.00 часова.
Додик ће се у 15.00 часова сасати са представницима СНСД-а.
Консултације ће бити одржане у сједиштву Владе Републике Сршске, а сниматељима и фотографима биће омогућено снимање кадрова на почетку састанака.
По завршетку свих консултација, Додик ће се обратити медијима.
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