Аутор:АТВ редакција
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Срамно и дегутантно је понашање канала Арена спорт, који је у власништву Телекома Србије, а дат је на управљање муслиманима у Сарајеву, рекао је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Јуче су имали празничне програме зато што се у Сарајеву слави неки 25. новембар. То вријеђа Србе и то није празник Републике Српске", рекао је Додик те додао:
"Новац за њихово функционисање дају грађани Србије, па и ми из Републике Српске, који плаћамо претплату код М:тела. Те спортске канале, које најчешће гледа омладина, муслимани користе да пропагирају своје унитаристичке пројекте кроз рекламе, па чак и кроз избор коментатора. Наше паре нећете давати муслиманима за пропаганду против нас".
Срамно и дегутантно је понашање канала Арена спорт, који је у власништву Телекома Србије, а дат је на управљање муслиманима у Сарајеву. Јуче су имали празничне програме зато што се у Сарајеву слави неки 25. новембар. То вријеђа Србе и то није празник Републике Српске.
Новац за њихово функционисање дају грађани Србије, па и ми из Републике Српске, који плаћамо претплату код М:тела. Те спортске канале, које најчешће гледа омладина, муслимани користе да пропагирају своје унитаристичке пројекте кроз рекламе, па чак и кроз избор коментатора. Наше паре нећете давати муслиманима за пропаганду против нас.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 26, 2026
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