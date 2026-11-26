Аутор:Зорица Петковић
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250 умјесто досадашњих 180 милиона за аграрни буџет, толико траже пољопривредни произвођачи. Повећање аграрног буџета за чак 70 милиона марака, правдају енормним поскупљењима готово свих инпута у производњи.
„У условима када смо имали енормно повећање цијена нафте, репроматеријала уопште које улазе у пољопривредну производњу дошли смо у ситуацију да нам та средства више нису достатна и некакав генерални закључак свих удружења је да би буџет за наредну годину требало да буде 250 милиона“, рекао је Савеза удружења пољопривредних произвођача Републике Српске, Стојан Маринковић.
Пољопривредници очекују и да се из Српске уложи више напора у Савјету министара како би се заштитила домаћа производња.Сумњају да месо и месне прерађевине, као и млијеко и производи на млијечној бази, које се увози са свих, како кажу страна, нису најбољег квалитета и да би се морале појачати контроле. Недопустиво је, истичу, да се на тржишту Српске пласира месо које је било залеђено 6 мјесеци, годину и више, јер се таква храна користи у Европској унији искључиво за исхрану кућних љубимаца.
„ Мислим да је ружно да ми у 2026.години наше становништво држимо у категорији прехране кућних љубимаца и добили смо чврста обећања од премијера и мислим да ћемо ићи у правцу рјешавања тих проблема што се тиче пољопривреде и наших купаца у Републици Српској“, рекао је предсједник Удружења узгајивача свиња Републике Српске, Мишо Маљчић.
Неопходно је да се на све начине заштити домаћа пољопривредна производња, сагласан је и мандатар за састав нове Владе Српске. Мора се , поручује, радити на смањењу нелојалне конкуренције, али и на томе да се повећа дисциплина у одређивању и исплати подстицаја.
„Све оне издатке и подстицаје које имамо као Влада и Министарство пољопривреде кроз аграрни буџет морамо од почетка до краја испратити и они који производе највише, најзаслужнији су и најкоректнији, да они имају и највећу врсту подршке. Тако да смо причали и о свим могућим рјешењима и о томе како да ојачамо домаћу производњу и да некако покушамо да у трговинским ланцима, да инсистирамо и потенцирамо да предност увијек има домаћи производ“, рекао је кандидат за предсједника Владе Републике Српске, Игор Додик.
Заштита домаће производње и смањење увоза важно је и због прехрамбене сигурности становништва. Истовремено, поједине гране евидентно биљеже пад у производњи за чак 20%, упозоравају пољопривредни произвођачи.
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