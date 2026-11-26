Аутор:АТВ редакција
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Лакташи су доказ успјешне средине, имају такву локалну политику и важне активисте који воде рачуна о људима, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик на прослави изборне побједе у овој локалној заједници.
"Лакташи су у погледу нашег партијског рада у врху локалних заједница које представљају узор како се ради", истакао је Додик у изјави новинарима.
Он је напоменуо да побједничка атмосфера годинама прати СНСД у Лакташима.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Лакташи Мирослав Бојић рекао је да имају шта да славе јер су остварили једну од највећих побједа од оснивања странке.
"Када је у питању кандидат за предсједника Републике Српске побједа је била преко 6.000 гласова, за српског члана Предсједништва БиХ око 8.500, а први пут смо добили и три директна мандата за Народну скупштину", истакао је Бојић.
Он је захвалио свима који су учествовали у изборној кампањи.
Истакао је да је ова година, када је ријеч о Лакташима, била инвестиционо једна од највећих, да је Влада значајно помогла, али и да је локални буџет био рекордан износио је 70 милиона КМ.
"Урадили смо јако пуно посла и наставља се развој", нагласио је Бојић и додао да је циљ да се што више прошири канализациона мрежа.
Прослави у Лакташима присуствује организациони секретар СНСД-а Игор Додик, генерални секретар странке Срђан Амиџић, посланици СНСД-а у Народној скупштини, представници Српске на нивоу БиХ, преноси Срна.
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