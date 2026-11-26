Аутор:Валерија Илић
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Губиташка предузећа Српске поред дуга од 99,4 милиона марака нето губитка кубуре и са вишком радника. У „Електрипривреди Српске“ најављују оптиматизацију броја запослених, али на питање колики је вишак и колико би радника могло остати без посла – за сада нема одговора.
Умјесто тога, најављују ангажовање међународних консултаната који тек треба да анализирају пословање пет производних и Матично предузеће.
„Циљ овог процеса је детаљна анализа и унапређење оперативне ефикасности, техничке спремности и финансијске одрживости производних предузећа у складу са савременим тржишним стандардима уз оптимизацију броја запослених“, поручују из Електропривреде Републике Српске.
С друге стране, из Жељезница наглашавају да су прије десет година имали 3650 радника, док је данас тај број 1607. 100 – 150 радника је са смањеном радном способношћу, каже директор Жељезница. Додаје, да саме плате радника износе 28 милиона марака у бруто износу, које је протеклих година намиривао карго оператер.
„Морамо обезбиједити одржавање инфраструктуре и плате радника инфраструктуре из других извора финансирања, не можемо узети од карго превозника њихов приход и дати у инфраструктуру коју неко други треба да одржава и плаћа“, рекао је в.д. генералног директора „Жељезница Републике Српске“, Драган Зеленковић, те додаје:
„Морамо наћи заједно са Владом и ресорним министарство начин како да те људе, ајде да кажемо збринемо и ријешимо и да створимо простор за запошљавање млађих и квалификованих радника. И у овој години смо смањили за сто радника, преко сто ће бити смањење и поред пријема 25 радника, а ову ћемо завршити испод 1600“.
Ресорни министар вишак радника у Жељезницама процјењује на 250 и поручује да постоји неколико опција када је у питању рјешавање проблема Жељезница Српске, али да је за њихову реализацију потребна политичка одлука. У договору са новом Владом и премијером очекује конкретне кораке.
„Најчешћа су рјешења да се издвоји инфраструктура о којој ће држава водити рачуна, она јесте њено власништво пруга, пружно.. да би се вјероватно у неком наредном периоду либерализује превоз тзв. карго гдје би жељезнице наплаћивале путарине, за пролаз теретних возила... које би организовао неко други, приватним или властитим... и још једна тешка одлука шта урадити са путничким саобраћајем“, рекао је министар саобраћаја и веза Републике Српске, Зоран Стевановић.
Шуме Српске за првих девет мјесеци текуће године послују боље у односу на 2024. и 2025. годину каже вршилац дужност директора. Дуговање од 15 милиона за двије године смањено је на 8,9 милиона марака. Због реорганизације рада унутар предузећа оно сада има 500 радника мање. Дио је отишао у пензију, а дио кроз стимулативне отпремнине.
„Морам да кажем да се смањио и путем дисциплинских поступака, јер је било запослених који нису свјесно и савјесно обављали своје задатке и добили су отказа када се утврдила њихова одговорност. А имамо шумска газдинства гдје ћемо наравно имати потребу да примимо неке одређене раднике када је производња у питању јер нам у производњи недостаје радника“, рекао је в.д. директора ЈПШ „Шуме Републике Српске, Блашко Каурин.
Проблема је свјестан и предсједник Републике Српске наводи да ни један радник који заиста ради неће остати без посла. Ипак, јавна предузећа се морају рашчистити од оних који не доприносе ни на који начин њиховом раду, јасан је Минић.
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