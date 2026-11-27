Аутор:АТВ редакција
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Мандатар за састав нове владе Републике Српске Игор Додик и данас наставља консултације са представницима политичких странака.
Разговараће са представницима СПС-а, СП-а, ДЕМОС-а, НДП-а, НПС-а, ДНС-а, Уједињене Српске, Републичке странке Српске и СНСД-а.
БиХ
Цвијановић и чланови Предсједништва БиХ у Охриду на самиту Брдо–Бриони
Подсјећамо, на јучерашње консултације били су позвани и представници опозиционих странака у Српској, али се нису одазвали.
Додик је такав поступак опозиције оцијенио као неодговоран.
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