Аутор:АТВ редакција
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Тог једног зликовца који се зове Насер Орић успјешно смо третирали - написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Хладно је вријеме, има топлу просторију, имаће три оброка дневно - додао је Додик на Иксу.
Тог једног зликовца који се зове Насер Орић успјешно смо третирали. Хладно je вријеме, има топлу просторију, имаће три оброка дневно. https://t.co/MNfytG9rDu— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 26, 2026
Подсјећамо, Окружни суд у Бањалуци саопштио је да је одредио једномјесечни притвор Насеру Орићу, Николини Шљивић, Синиши Дерганцу, те Месуду и Мустафи Мустафићу, ухапшеним у акцији "Емисар".
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