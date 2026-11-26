Аутор:АТВ редакција
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Насеру Орићу, Николини Шљивић и осталим осумњиченима који су ухапшени у акцији "Емисар" јер би могли уништити и сакрити доказе, ометати поступак, као и због других околности.
Притвор је одређен Н. О. због кривичног дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења у вези са кривичним дјелом помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела, спречавање доказивања и кривичним дјелом тешко убиство у покушају, саопштено је из Окружног суда.
У притвору ће остати Н. Ш. и С. Д. због кривичног дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења у вези са кривичним дјелом спречавање доказивања и кривичним дјелом тешко убиство у покушају.
Осумњиченом М. М. притвор је одређен због кривичног дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења, у вези са кривичним дјелом помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела и кривичним дјелом тешко убиство у покушају.
Хроника
Орић, Шљивићева и остали смјештени у притворску јединицу КПЗ Бањалука
Другом осумњиченом иницијала М. М. одређен је притвор због кривичног дјела извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења у вези са кривичним дјелом спречавање доказивања и кривичним дјелом тешко убиство у покушају.
Из Суда су навели да је притвор за Н. О, Н. Ш. и С. Д. одређен због постојања бојазни да би могли уништити или сакрити доказе и трагове важне за кривични поступак или ометати кривични поступак утицајем на саучеснике и прикриваче, као и због нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривична дјела која им се стављају на терет.
За та кривична дјела може се изрећи казна затвора од три године или тежа казна.
Хроника
Одређен притвор Насеру Орићу и осталима ухапшенима у акцији ”Емисар"
Такође, притвор им је одређен и због околности које се односе на начин извршења кривичних дјела и њихове посљедице, која су посебно тешка и указују на постојање ванредних околности, због чега би пуштање на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда.
Двојици осумњичених истих иницијала М. М. притвор је одређен због бојазни да би могли уништити или сакрити доказе и трагове важне за кривични поступак или ометати кривични поступак утицајем на свједоке.
Насер Орић, Николина Шљивић, Синиша Дерганц, Месуд Мустафић и Мустафа Мустафић, ухапшени су због сумње да су помагали у скривању одбјеглог Ђорђа Ждрале, за којим се трага због покушаја убиства Косте Пандуревића.
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