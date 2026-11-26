Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Републике Српске Горан Селак потврдио је Срни да су Насер Орић, Николина Шљивић и остала тројица ухапшених у акцији "Емисар" смјештени у притворску јединицу Казнено-поправног завода у Бањалуци.
Селак је рекао да је свих петоро лица смјештено у притвор на основу рјешења Окружног суда БиХ након што им је одређен једномјесечни притвор на приједлог Републичког јавног тужилаштва.
Он је навео да ће бити предузете све мјере безбједности да би се осигурала сигурност притвореним лицима, запослених у установи и самог објекта.
Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Насеру Орићу, Николини Шљивић, Синиши Дерганцу, Месуду и Мустафи Мустафићу, који су ухапшени у акцији "Емисар" због сумње да су помагали у скривању одбјеглог Ђорђа Ждрале, за којим се трага због покушаја убиства Косте Пандуревића.
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