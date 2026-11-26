Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Насеру Орићу и осталима ухапшенима у акцији ”Емисар”, сазнаје АТВ.
Притвор је одређен и некадашњем посланику Николини Шљивић, адвокату Синиши Дерганцу, те оцу и сину Месуду и Мустафи Мустафићу.
Осумњиченима се на терет ставља да су у саставу криминалног удружења починили кривично дјело спречавање доказивања у предмету покушаја тешког убиства Косте Пандуревића, за које је осумњичен одбјегли Ђорђе Ждрале.
”Сви до сада прикупљени докази указују на постојање основане сумње да је осумњичени Насер Орић, након извршења кривичног дјела тешко убиство у покушају на штету оштећеног К.П. организовао криминалну групу са тачно подијељеним улогама састављену од чланова Мустафе Мустафића и Месуда Мустафића, Николине Шљивић и Синише Дерганца с циљем да помогне у бјекству осумњичених Ђорђа Ждрала и Далибора Бартуле, спријечи доказивање кривичног дјела, те незаконитим утицајем на оштећеног, издејствује да исти да лажан исказ како се не би прикупили докази да је Ђорђе Ждрале пуцао из вареног оружја на оштећеног”, саопштило је раније Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Притвор је одређен због опасности од бјекства, бојазни да би боравком на слободи могли уништити или сакрити доказе и трагове важне за кривични поступак, ометати кривични поступак утицајем на осумњиченог Ђорђа Ждралу који се и даље налази у бјекству, због опасности од понављања кривичног дјела које се осумњиченима ставља на терет, тежине кривичног дјела, као и начина извршења и посљедица кривичног дјела.
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