Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Лејла Човић, бранилац Насера Орића, одбацила је оптужбе против њеног брањеника и најавила да ће затражити провјере како су такве информације доспјеле у јавност.
"Детаље који се тичу самог садржаја рочишта, приједлога, поводом приједлога за притвор Орић Насеру и осталима не могу износити, обзиром да је суд није дозволио да јавност присуствује самом рочишту. Међутим, оно што могу рећи везано за медијске натписе и оно што се износило кроз различите медије, а по питању оптужби који се осумњиченима стављају на терет, изричито могу рећи да већина тога су неистине, произвољне информације које апсолутно нису тачне и нису у складу с оним што је тужилаштво данас изнијело на рочишту и оно што је браниоцима и осумњиченима представљено. Стога апелујем на јавност да не износи нетачне и непровјерене информације, јер то има заиста штетне посљедице које ће се тек испитивати и бити предмет провјера и истрага", рекла је она за АТВ и додала:
"С друге стране, такође као адвокат Насера Орића желим истаћи да сви наводи који се односе на његово наводно кретање по различитим ресторанима у Источном Сарајеву и Лукавици, наводним предајама новца и такви и слични наводи су чисте лажи и измишљотине које су ничим поткријепљене, тужилаштво тако нешто нити тврди, нити му ставља на терет, а у вези с тим одбрана ће покренути истрагу и захтијеваће од тужилаштва да провјери због чега су такве неистине и те информације процуриле у јавност и да у вези с тим предузме све законом прописане мјере".
Демантовала је поједине наводе из медија да је она изјавила како МУП Српске непрофесионално поступао према Орићу.
"Нарочито истичем да у ове лажне медијске наводе спадају и наводне моје изјаве да сам ја наводно изјавила да МУП Републике Српске непрофесионално поступа према Насеру Орићу, што је апсолутна измишљотина. Ја поново наводим, као што сам јуче изјавила за два медија, да МУП Републике Српске, а како ми је потврдио данас и Насер Орић, поступа у складу са својим обавезама, односно професионално онако како то закон прописује", рекла је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму