Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске, Саво Минић бодри вечерас са трибина фудбалере Борца, а огласио се и поруком подршке бањалучком клубу у утакмици против италијанске Аталанте.
Минић је истакао да су снови постали јава, те да се у Бањалуци и Републици Српској исписује историја.
„Вечерас су снови постали јава, а оно што је изгледало немогуће сада је стварност. Наклон до пода, момци, за сваки секунд борбе, срце на терену и историју која се управо пише у граду на Врбасу и Републици Српској. Браво Борац, браво Бањалука“, написао је Минић на Иксу.
Вечерас су снови постали јава, а оно што је изгледало немогуће сада је стварност.
Наклон до пода момци, за сваки секунд борбе, срце на терену и историју која се управо пише у граду на Врбасу и Републици Српској.
БРАВО БОРАЦ ❤️ БРАВО БАЊА ЛУКА 🔴🔵⚪ https://t.co/38zvzdQhaP— Саво Минић (@minic_savo) November 26, 2026
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