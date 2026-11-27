Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква (СПЦ) 27. новембра обиљежава Светог апостола Филипа, једног од дванаесторице Христових ученика. Његово име везује се за проповиједање хришћанства у различитим крајевима, а црквено предање памти га и по страдању у фригијском граду Јерапољу.
Истог дана помиње се и Свети Григорије Палама, док се у народу овај датум везује за Божићне покладе, уочи почетка великог Божићног поста.
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Према "Охридском прологу" Светог Николаја Велимировића, апостол Филип био је родом из Витсаиде, мјеста на обали Галилејског језера, из којег су потицали и апостоли Петар и Андреј. Од младости је познавао Свето писмо, а када га је Исус позвао да му се придружи, одмах је кренуо за њим.
Након силаска Светог Духа, Филип је проповиједао Јеванђеље у различитим дијеловима Азије и Грчке. У црквеном предању посебно се издваја његово дјеловање у Јерапољу, гдје је, према житију, проповиједао заједно са апостолом Вартоломејем и својом сестром Маријамном.
Према црквеном предању, у Јерапољу су становници поштовали змију коју су сматрали божанством. Филип и његови сапутници су се молитвом супротставили том култу, након чега су изазвали гњев локалног становништва.
Житије наводи да су Филипа ухватили и распели на дрвету и то наглавачке. Заједно са њим страдао је и Вартоломеј, али је он касније скинут са крста жив, док је Филип преминуо. У истом предању помињу се и чудесни догађаји који су пратили њихово страдање.
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Према "Охридском прологу", апостол Филип пострадао је у вријеме римског цара Домицијана, а његове мошти касније су пренијете у Рим. Ове детаље треба разумјети као дио црквеног житија, а не као историјске чињенице које су у сваком појединости независно потврђене.
Датум Светог апостола Филипа у народу је познат и као Филиповдан, а везује се за Божићне покладе - дан уочи почетка Божићног поста. У 2026. години пост почиње 28. новембра и траје до Бадњег дана, односно 6. јануара.
Покладе су у народној традицији биле вријеме окупљања породице, родбине и пријатеља, а један од обичаја који се посебно истицао јесте међусобно праштање. Људи су једни другима говорили: "Опрости и Бог да прости", настојећи да у период поста уђу без замјерања и свађа.
У појединим крајевима Србије забиљежени су и обичаји паљења покладних ватри, окупљања и маскираних поворки. Ипак, они су варирали од области до области, а ријеч је о обичајима који припадају народној традицији.
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Иако се Божићне покладе уобичајено описују као посљедњи дан пред почетак поста, 27. новембар 2026. године пада у петак, па се не може одмах говорити о мрсној трпези. Више црквених календара за тај датум наводи пост на уљу, док поједини извори наводе другачије разрјешење. Због тога је за конкретна правила поста, посебно ако је у питању крсна слава, најбоље провјерити календар своје парохије или се посавјетовати са свештеником.
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