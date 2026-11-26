Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Европског савјета Антонио Коста до поноћи ће наставити консултације о буџету Уније са преговарачима који представљају чланице, иако се не очекује коначна одлука.
"Консултације са земљама заказане су до поноћи, а затим ће у петак бити одлучено да ли се разговори настављају", рекао је агенцији РИА "Новости" упућени извор.
Планирано је укупно седам састанака са различитим групама држава.
Коста је прије почетка самита рекао да очекује да ће договор о нацрту буџета бити постигнут тек крајем године и да је задатак да се на данашњим преговорима приближе ставови чланица ЕУ, преноси Срна.
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