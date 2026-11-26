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Сједињене Америчке Државе обавијестиле су савезнике у НАТО-у да ће одгодити планирано реструктурирање својих војних снага у Европи. Према информацијама двојице дипломата из НАТО-а, Вашингтон неће испоштовати задати рок, 1. децембар, пише Политико.
Замјеник америчког амбасадора Скот Одкирк (Scott Oudkirk) извијестио је савезнике о одгађању на састанку изасланика НАТО-а одржаном јуче. Рекао је да Вашингтон неће представити ревизију распореда снага на вријеме за састанак министара спољних послова Савеза, који се одржава наредне сриједе. Информацију су потврдиле дипломате које су о детаљима повјерљивог састанка говориле под условом анонимности.
Ревизију је у јуну најавио амерички министар одбране Пит Хегсет. Њоме би требало да се анализира ниво присуства америчких снага широм Европе, што укључује број војника, војни приступ, права на базе и дозволе за прелете. Вашингтон истовремено настоји да преусмјери свој војни ангажман према другим регијама, попут западне хемисфере и Индо-Пацифика.
Прошле седмице замјеник шефа Пентагона Елбриџ Колби у Бриселу је изјавио новинарима да се САД и даље надају испуњењу рока.
„И даље се надамо да ћемо испоштовати рок до 1. децембра – барем да министар одбране Пит Хегсет добије завршну ревизију“, рекао је Колби.
Уједно је похвалио напредак Њемачке, Пољске, Холандије и скандинавских земаља, које су се, како је рекао, активније укључиле и почеле више да улажу у сопствену одбрану.
Дипломате су додале да САД нису навеле нови датум за представљање плана. Као један од разлога одгађања наводи се то што Вашингтон још обрађује понуде савезника за војне капацитете који би замијенили постојећу америчку опрему и снаге. Америчко изасланство при НАТО-у није одговорило на упит за коментар.
Међу савезницима се и раније нагађало да би ревизија могла каснити због неизвјесности у вези са Хегсетовом позицијом у администрацији, након покушаја његове смјене послије избора за амерички Конгрес. Обавјештење на затвореном састанку прва је званична потврда да ће Вашингтон заиста одгодити план.
Колби и други амерички званичници посљедњих мјесеци посјетили су Румунију, Пољску и Њемачку у оквиру припрема за реструктурирање. Сједињене Државе тренутно имају око 80.000 војника распоређених у Европи, од којих је већина у Њемачкој, Италији и Великој Британији.
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