Аутор:АТВ редакција
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Близу 600.000 корисника остало је без струје у САД на Дан захвалности, подаци су веб сајта за праћење прекида снабдијевања "Пауер аутиџ".
Ситуација се нагло погоршала, а број претплатника који немају приступ интернету порастао је са 470.000 на готово 597.000 за само неколико сати.
Најтеже су погођени источни и централни дијелови земље. Вирџинија предњачи по броју прекида струје са око 218.000 претплатника, а слиједе Мисури са 151.000 и Мериленд са око 79.000.
Значајни поремећаји детектовани су у Сјеверној Каролини, Пенсилванији, Њу Џерсију, Илиноису и Западној Вирџинији, преноси Срна.
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