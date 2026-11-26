Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп критиковао је либерале, имигранте и једну савезну агенцију у поруци поводом Дана захвалности.
Трамп је у поруци на својој платформи "Трут сошл" упутио празничне честитке људима које је оптужио за превару, грешке или криминал.
"Желио бих да пожелим срећан Дан захвалности свим оним људима који су тако напорно радили да нашу земљу доведу до радикалне крајње љевице", навео је Трамп.
Трамп је оптужио сопствену администрацију за фалсификовање економских података САД. Упозорио је на напоре неименованих особа да уведу муслимански вјерски закон и насилно прерасподијеле приватну имовину.
Такође је описао велики број америчких имиграната и људи сомалијског поријекла као незапослене или криминалце.
Поред тога, бранио је своје пројекте реновирања Бијеле куће, рекавши да су их новинари и грађани погрешно схватили, преноси Срна.
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