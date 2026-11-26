Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул упозорио је Украјину да не врши географско ширење сукоба са Русијом, након недавних напада украјинске војске на руске бродове у Средоземном и Балтичком мору.
Вадефул је описао право Украјине на самоодбрану као "неспорно" и додао да Њемачка подржава Украјину, али је упозорио да се не дозволи географско ширење сукоба, пренијела је агенција ДПА.
Украјина је у недјељу употријебила морнаричке дронове да нападне неколико руских бродова у Средоземном мору код обале Либије, преноси Срна.
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