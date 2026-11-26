Аутор:АТВ редакција
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Избори у Турској биће одржани 2028. године, али би могли да буду помјерени у односу на планирано вријеме у мају, а кандидат за предсједника биће Тајип Ердоган, изјавио је турски потпредсједник Џевдет Јилмаз.
Јилмаз је рекао да се владајући политички блок сагласио да се Ердоган поново кандидује за ту функцију.
"Избори ће бити одржани 2028. године. Води се дискусија о томе да ли би могли да буду одржани мјесец дана раније или два мјесеца раније. Могли би се мало помјерити унапријед", рекао је Јилмаз.
Ердогану је ово трећи предсједнички мандат, а до сада је побиједио на изборима 2014, 2018. и 2023. године, преноси Срна
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