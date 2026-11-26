Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Инсинуације западних медија о наводним плановима Русије да распореди нуклеарне бојеве главе у свемиру немају никакве везе са стварношћу, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је истакла да се истраживање свемира од стране Русије врши у складу са међународним правом у мирнодопске сврхе и да не представља пријетњу другим земљама.
"Апсурдне спекулације у вези са руским активностима у свемиру немају никакве везе са стварношћу, а циљ им је да оправдају деструктивне кораке Њемачке у распоређивању сопственог оружја у свемиру, као и издвајање више милијарди средстава за ову сврху", навела је Захарова у саопштењу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму