Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго достигао је 12.001, са 5.904 смртна исхода од почетка епидемије средином маја, саопштио је Национални институт за јавно здравље.
Афрички центри за контролу и превенцију болести и Свјетска здравствена организација упозорили су у заједничком саопштењу да је епидемија и даље у "акутној фази и да захтијева интензивирано дјеловање", пренијела је Синхуа.
Упорно преношење вируса, висока смртност, оружани сукоби, расељавање становништва и ограничен приступ здравственој заштити и даље ометају напоре за сузбијање епидемије, наводи се у заједничкој објави.
СЗО је прошле седмице поново потврдила да епидемија представља ванредну ситуацију у јавном здрављу од међународног значаја, преноси Срна.
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