Аутор:АТВ редакција
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Русија чини све да спријечи војну ескалацију сукоба у Украјини, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"У комбинацији са фанатичном подршком Западне Европе неонацистичком терористичком режиму у Кијеву, подршком у оружју и новцу, на штету рјешавања сопствених унутрашњих проблема, ово је отворена војна ескалација", рекла је Захарова на конференцији за новинаре.
Она је додала да Русија чини све да то спријечи и обузда тренутну фазу сукоба, преноси Срна.
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