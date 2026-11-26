Аутор:АТВ редакција
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Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да не постоје шансе да европски лидери данас постигну договор о буџету ЕУ у Бриселу.
"Након што сам чуо потпуно супротстављене ставове, шансе за договор данас практично су нула, али ни споразум у вријеме /католичког/ Божића не дјелује вјероватан", навео је Мађар у објави на "Фејсбуку".
Лидери ЕУ дискутују о приједлогу буџета блока за период од 2028. до 2034. године који је вриједан близу 1,6 билиона евра.
Они разговарају и о финансирању Украјине, те настоје да превазиђу неслагања с циљем постизања договора у децембру, преноси Срна.
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