Аутор:АТВ редакција
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Шпански економиста Пабло Ернандез де Кос требало би да наслиједи Кристин Лагард на мјесту предсједника Европске централне банке /ЕЦБ/ након консултација лидера ЕУ, рекле су агенцији ДПА европске дипломате.
Номинацију Ернандеза де Коса формално треба да одобре земље еврозоне.
Подршка Ернандезу де Косу долази након што је Холандија повукла свог кандидата Класа Кнота, бившег шефа холандске централне банке и јединог другог кандидата за ту функцију.
Де Кос је од јула 2025. године на челу Банке за међународна поравнања у Базелу.
Претходно је обављао функцију гувернера Банке Шпаније од 2018. до 2024. године. Током тог периода, био је и члан Управног савјета ЕЦБ, који чине гувернери националних централних банака земаља еврозоне.
Мјесто предсједника ЕЦБ биће упражњено раније него што се очекивало, будући да је Лагардова најавила да ће се повући 7. фебруара, готово девет мјесеци прије истека мандата.
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