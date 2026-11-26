Аутор:АТВ редакција
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Велика Британија је јавно признала да утврђује листу мета за терористичке нападе Кијева на Русију, рекла је данас портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Разговори Лондона о могућој употребу дронова против, како наводе, легитимних војних мета дубоко у територији Русије није ништа друго него јавно признање да листу сличних мета утврђује Велика Британија и потом је просљеђује терористима у Кијеву као инструкције", истакла је Захарова.
Она је навела да запослени у страним одбрамбеним компанијама које учествују у нападима против Русије представљају легитимне мете.
Према њеним ријечима, посљедњи састанак "коалиције вољних" показује њихов недостатак интереса за мирно рјешење и одлучност у намјери да се сукоб продужи, преноси Срна.
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