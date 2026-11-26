Аутор:АТВ редакција
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Зима је у четвртак чврсто стегла Аустрију – обилне сњежне падавине које су почеле током ноћи изазвале су велике проблеме у саобраћају, бројне незгоде и нестанке струје широм земље. Ситуација би током дана могла додатно да се погорша, јер метеоролози најављују наставак падавина.
У Бечу и Грацу до сада је нападало око 10 центиметара снега, у Клагенфурту 11, док је у Шпиталу на Драви измјерено 12 центиметара.
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Долазак зиме најтеже је погодио аустријску престоницу и околину. Бечка обилазница (А21) била је потпуно затворена у оба смјера због заглављених возила, а током јутарњег шпица створиле су се велике гужве на главним градским саобраћајницама.
У Бечу је забиљежен и удес аутобуса у којем су повријеђене четири особе, док градски превоз саобраћа уз знатна кашњења.
Временске неприлике одразиле су се и на бечки аеродром Швехат. Сви авиони морали су да прођу процедуру одлеђивања прије полијетања, што је довело до појединачних кашњења, али надлежни поручују да је ситуација под контролом и да све зимске службе раде пуним капацитетом.
У јужној покрајини Корушкој снијег је јутрос оставио око 8.000 домаћинстава без електричне енергије, а неколико хиљада људи и даље чека нормализацију снабдевања.
Велики проблеми забиљежени су и на кључним транзитним правцима кроз Аустрију:
Због мећаве и попречених камиона, привремено су били затворени тунел Караванке, као и дијелови ауто-пута Тауерн (А10) ка Салцбургу. На Јужном ауто-путу (А2) возила су се кретала брзином пјешака.
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У Тиролу, Салцбургу и Корушкој дошло је до низа незгода и километарских застоја, због чега је на већини планинских превоја уведена обавезна употреба ланаца за снијег.
Жељезница: Аустријске железнице (ОББ) бележе кашњења на појединим линијама, док је на двије регионалне пруге у Корушкој и Тиролу уведен замјенски аутобуски превоз.
Аустријски центар за упозоравање на невријеме (УВЗ) задржао је на снази упозорења на обилне сњежне падавине за Тирол и Форарлберг, као и упозорења на јак вјетар за Салцбург, Горњу и Доњу Аустрију, па се возачима савјетује додатни опрез.
(Курир)
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