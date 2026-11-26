Коментари:0
Полицијски службеник пуцао је и убио пудлицу током акције у једном берлинском хотелу, док су полицајци трагали за мушкарцем за којег су свједоци тврдили да је на божићном сајму носио предмет налик пиштољу.
Свједоци су претходно пријавили да су видјели осумњиченог на тргу Брајтшајдплац у западном Берлину – мјесту гдје је прије десет година одржаван божићни сајам био мета смртоносног терористичког напада камионом. Полицајци су након тога отишли у оближњи хотел и покуцали на врата собе у којој је мушкарац био смјештен.
Осумњичени шездесеттрогодишњак дјелимично је отворио врата и запријетио полицајцима одређеним предметом, саопштила је берлинска полиција. Један од полицајаца испалио је хитац према вратима, али у том тренутку нико није повређен.
Регион
Становање постаје луксуз у комшилуку: Цијене станова не престају да расту
Међутим, пас – за којег се вјерује да је био пудлица – потом је истрчао из собе према полицајцима, након чега га је други полицијски службеник устријелио. Портпарол полиције изјавила је да је пас у том тренутку представљао „одређену врсту пријетње“, а животиња је угинула на лицу мјеста.
Полиција је саопштила да је мушкарац приведен и превезен у болницу, јер је примијећено да има потешкоћа са менталним здрављем.
Сумњиви предмет због којег је полиција подигла узбуну на крају се показао као спреј за одбијање животиња у облику пиштоља, потврдила је портпарол берлинске полиције, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму