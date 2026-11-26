Аутор:АТВ редакција
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Мајке нас опомињу да не излазимо без капе, баке нуде чај са медом и лимуном, а неко ће вам обавезно рећи да поједете бијели лук или кисели купус како бисте ојачали имунитет.
Све то има своје мјесто у зимским навикама, али питање је колико заиста помаже да се не разболимо. Поготово сада, када су респираторне инфекције већ присутне.
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Довољно је да се провозите градским превозом, одете у продавницу или проведете пола сата у чекаоници дома здравља, па да чујете некога како кашље или шмрче. У новембру, када јутра постану хладна, а дани све краћи, многима се чини да су прехладе неизбежне. Међутим, није баш тако.
Према посљедњем доступном извјештају Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, објављеном 20. новембра 2026. године, у нашој земљи је током недјеље од 9. до 15. новембра забиљежено 6.630 случајева обољења сличних грипу. У оквиру посебног надзора регистровано је и 10.876 случајева акутних респираторних инфекција. То нису подаци о свим оболелима у Србији, већ случајеви забиљежени кроз одговарајуће системе епидемиолошког праћења.
Занимљиво је да је активност грипа тада била испод епидемијског прага, али су респираторни вируси већ циркулисали. Зато је право вријеме да се подсјетимо шта можемо да урадимо како бисмо смањили могућност заразе.
Вјероватно сте и сами безброј пута чули: „Стави капу, прехладићеш се!“ Иако је савјет добронамјеран, хладноћа сама по себи не изазива прехладу. За инфекцију су одговорни вируси, који се преносе међу људима.
То, наравно, не значи да зими треба излазити неадекватно обучени. Хладан ваздух може да надражи нос и грло, а ветар и влага могу брзо да расхладе тијело. Зато је важно да се обучемо у складу са временом, нарочито ако дуго чекамо аутобус, шетамо поред ријеке или проводимо већи дио дана напољу.
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Ако кренете у шетњу практичније је да обучете неколико тањих слојева него једну превише дебелу јакну. Тако можете нешто да скинете када се загријете током ходања, а да се поново утоплите када станете.
Посебно је важно да обућа буде сува и да одјећа штити од вјетра. Мокре чарапе и јакна неће вам пренијети вирус, али ће учинити да вам буде непријатно и хладно.
Знате онај осјећај када после дугог боравка напољу уђете у топлу кућу, а прсти су вам ледени и не можете одмах да се загријете? Тада је најбоље да прво скинете мокру одјећу и обујете суве чарапе, а затим се постепено утоплите.
Топла супа или чорба одличан су избор, не зато што могу да униште вирусе, већ зато што пријају организму, обезбјеђују течност и могу да буду хранљив оброк. Домаћа пилећа супа, чорба од поврћа или пасуљ сасвим су добри избори, у зависности од тога шта волите и шта вам прија.
Важно је и да током зиме не заборавимо на довољно протеина. Јаја, риба, месо, млијечни производи и махунарке обезбјеђују хранљиве материје које су организму потребне за нормално функционисање, укључујући и имуни систем.
Ово је посебно важно за старије особе које понекад једу мање, прескачу оброке или избјегавају намирнице богате протеинима.
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Када нас загребе грло, многи одмах стављају воду да проври, сијеку лимун и траже теглу меда. То је једна од најстаријих кућних навика, а добра вијест је да топао напитак заиста може да ублажи нелагодност у грлу.
Мед може помоћи и код кашља, нарочито увече, када нас надражено грло омета да заспимо. Ипак, важно је знати да ни мед ни лимун не лече вирусну инфекцију нити поуздано спречавају прехладу.
Најпријатније је да их додате у топао, а не врео чај. Тако ћете избјећи да додатно изиритирате грло, а сачуваћете и дио хранљивих састојака осјетљивих на високу температуру.
Мед се не смије давати дјеци млађој од годину дана.
А ђумбир? Ако вам прија његов укус, слободно га додајте у чај, али немојте очекивати да ће вас једна шоља заштитити од свих зимских вируса.
Код нас се зими готово подразумијева да у кући има киселог купуса, туршије или бар неколико тегли киселих краставаца. И то није лоша навика, нарочито када се узме у обзир колико је важно да током хладних мјесеци једемо разноврсно поврће.
Кисели купус може бити извор витамина Ц, док правилно ферментисане намирнице могу допринијети разноврсности исхране. Ипак, то не значи да ће вас порција киселог купуса заштитити од прехладе.
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Треба водити рачуна и о количини соли, посебно ако имате висок крвни притисак.
Не заборавите ни замрзнуто поврће и воће. Грашак, боранија, броколи, малине и друго сезонско воће које је правилно замрзнуто може сачувати значајан део хранљивих материја. Нема потребе да током цијеле зиме купујете скупе намирнице само зато што се рекламирају као одличне за имунитет.
Многи у новембру почињу да узимају велике дозе витамина Ц, вјерујући да ће тако избјећи прехладу. Међутим, истраживања показују да редовно узимање овог витамина код већине људи не смањује значајно вјероватноћу да ће се прехладити.
Код неких особа редовно узимање може незнатно скратити трајање симптома, али то није исто што и спречавање инфекције.
Велике дозе витамина Ц нису без ризика, посебно код људи склоних стварању одређених врста камена у бубрегу.
Слично важи и за друге суплементе. Витамин Д важан је за нормално функционисање организма, али то не значи да сви треба самоиницијативно да узимају високе дозе. Потреба за суплементацијом зависи од узраста, исхране, здравственог стања и других околности, па је најбоље посавјетовати се са љекаром, преноси Најжена.
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Можете да поједете лимун, попијете чај са ђумбиром и обучете најтоплију јакну коју имате, али ако стално додирујете лице неопраним рукама или проводите вријеме у затвореној, слабо провјетреној просторији са болесним људима, и даље можете да се заразите.
Редовно прање руку, провјетравање просторија, довољно сна и избјегавање блиског контакта са особама које имају симптоме инфекције међу најважнијим су свакодневним мерама. Када је ризик од заразе повећан, нарочито у гужвама и затвореним просторима, добро прилагођена заштитна маска може пружити додатну заштиту.
Не треба заборавити ни вакцинацију против грипа. Она не штити од свих вируса који изазивају обичну прехладу, али смањује ризик од грипа и његових озбиљних компликација. У Србији се вакцинација за сезону 2026/27 спроводи у домовима здравља, а посебно је важна за старије од 65 година, труднице и особе са одређеним хроничним болестима, преноси Најжена.
Ако осјетите прве симптоме, немојте одмах посезати за антибиотицима. Обична прехлада је вирусна инфекција, а антибиотици не дјелују на вирусе.
У већини случајева довољно је да се одмарате, пијете довољно течности и ублажавате тегобе. Физиолошки раствор може помоћи код запушеног носа, а топао напитак са медом код надраженог грла и кашља.
Ипак, немојте сваку температуру, кашаљ и малаксалост аутоматски приписивати обичној прехлади. Грип и друге респираторне инфекције могу имати сличне симптоме. Ако отежано дишете, имате знакове дехидратације, температура траје дуже од четири дана или се стање погоршава након почетног побољшања, потребно је да се јавите љекару. Старије особе, труднице и хронични болесници треба раније да потраже савјет.
На крају, нема потребе да се одричемо ни домаће супе, ни чаја са медом, ни шетње по хладном ваздуху. Све то може да нам прија. Само не треба да заборавимо да нас од прехладе не штити један посебан напитак или намирница, већ скуп свакодневних навика које смањују ризик од инфекције и помажу организму да остане здрав.
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