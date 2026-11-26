Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин предложио је ажурирање националне стратегије за вјештачку интелигенцију /ВИ/, која важи до 2036. године, да би земља заузела водеће мјесто у овом технолошком сегменту.
"Да бисмо заузели водећу позицију, морамо да осигурамо најхармоничнију сарадњу између људи и аутономних система и реструктуришемо управљање, производне процесе, економију и друштвену сферу да бисмо се суочили са овим изазовом", рекао је Путин на међународној конференцији "Путовање ВИ".
Он је констатовао да цијена напредних фундаменталних модела вјештачке интелигенције стално расте и да су неопходна велика улагања у ову технологију.
Додао је да се Русија ослања на сопствене фундаменталне моделе и наставиће да их развија, те нагласио да Русија не смије да дозволи да се иновације и технологије користе против њених интереса.
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"Москва чини све да спријечи војну ескалацију"
"Потребно је да створимо јединствен, одржив и независан оквир за цијелу дигиталну економију Русије. То укључује изградњу центара за податке, модернизацију електроенергетских мрежа и имплементацију енергетски ефикасних рјешења и система хлађења", рекао је Путин.
Путин је додао да ће Русија развијати велике и мале нуклеарне електране за развој технологија вјештачке интелигенције, преноси Срна.
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