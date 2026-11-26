Аутор:АТВ редакција
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Украјина је добила 450 милиона долара од Свјетске банке у оквиру два програма, од којих је већи дио подржан гаранцијама Владе Јапана, изјавио је украјински премијер Серхиј Корецки.
Корецки је рекао да је ријеч о програмима за подршку пословању и за подршку опоравку.
Међу њима је 20.000 предузетника и предузећа добило финансирање и услуге у оквиру модернизованих државних програма подршке предузећима.
Укупно 100.000 захтјева поднесено је путем платформе "еДозвил", преносе украјински медији.
Представници 500 компанија завршили су програме изградње капацитета према стандардима усклађеним са захтјевима ЕУ, преноси Срна.
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