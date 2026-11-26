Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је да би смањење дугорочног буџета ЕУ за 204 милијарде евра била "стратешка грешка" и да ће се Француска противити даљим смањењима у преговорима унутар блока.
Макрон је, говорећи након састанка Европског савјета у Бриселу о буџету блока за период од 2028. до 2034. године, рекао да ће смањење буџета оборити европске јавне инвестиције испод нивоа инвестиција Кине и САД.
"Ово су стварна смањења, а Француска не подржава никакве даље резове", рекао је француски предсједник.
Макрон је додао да Француска тражи компромис између земаља које желе више средстава за кохезиону политику и оних које се залажу за веће смањење потрошње.
Он је подржао одгађање отплате зајмова ЕУ из времена пандемије ковида и увођење пореза на дигиталне услуге широм ЕУ када нови буџет ступи на снагу, пренијела је агенција Анадолија.
Макрон је инсистирао да Француска задржи право на пуну расподјелу средстава у износу од 66,25 милијарди евра у оквиру Заједничке пољопривредне политике ЕУ.
Француски предсједник је рекао да је могуће да се договор о буџету постигне на децембарском састанку Европског савјета, али је упозорио да "неће потписати неуравнотежен споразум", преноси Срна.
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