Аутор:АТВ редакција
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Снажна зимска олуја погодила је велике дијелове Сједињених Америчких Држава током Дана захвалности, доносећи обилне сњежне падавине, јаку кишу, олујне вјетрове и велике поплаве.
Невријеме је изазвало озбиљне поремећаје у авио-саобраћају, оштетило објекте, док су спасилачке екипе у више градова извлачиле људе из поплављених кућа и аутомобила.
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Снажна олуја, која је током Дана захвалности захватила подручје од Мисурија до Масачусетса, оставила је и више од 900.000 потрошача без електричне енергије, поплавила приобална насеља и довела до затварања појединих мостова и путева на источној обали САД.
Ниво воде достигао је рекордне вредности на обали средњоатлантског региона, док је снијег прекрио дијелове Средњег запада, прије него што су се сњежне падавине премјестиле ка југу.
Америчка Федерална управа за ваздухопловство (ФАА) привремено је обуставила полијетање авиона компаније Делта ерлајнс који саобраћају ка њујоршком аеродрому Ла Гвардија, док је претходно слична мјера била на снази и за летове ка Националном аеродрому Роналд Реган у Вашингтону.
Због снажних вјетрова обустављен је и рад надземне жељезнице која повезује терминале на Међународном аеродрому Њуарк Либерти, а умјесто возова ангажовани су аутобуси за превоз путника.
Додатне проблеме у авио-саобраћају изазвао је инцидент у Мајамију, гдје је теретни авион компаније Федекс, типа Мекдонел Даглас МД-11, проклизао и излетио са писте.
Авион је у међувремену уклоњен, али је писта и даље ван функције, што изазива кашњења. Очекује се да ће поново бити отворена у року од 48 сати, преноси ЦНН.
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Посебно драматична ситуација забиљежена је у Атлантик Ситију, у савезној држави Њу Џерси, гдје је вода у појединим нижим дијеловима града достизала дубину од готово 90 центиметара.
Спасилачке екипе евакуисале су становнике из неколико кућа и извеле више од 14 акција спасавања људи из аутомобила заглављених у води.
"Ситуација у граду се смирује, иако на улицама још има воде. Град је у процесу исушивања", рекао је Скот Еванс, градски координатор за ванредне ситуације.
Надлежни ће у наредном периоду процијенити размјере штете, док су поједини путеви и даље затворени.
Тешка ситуација забиљежена је и у Вирџинији, гдје су ватрогасно-спасилачке екипе у Норфолку до четвртка послије подне извеле чак 39 акција спасавања. Међу спасенима су и два пса.
У приобалном граду Покосону неколико становника евакуисано је из поплављених домова. У овим акцијама није било повријеђених.
Обилне сњежне падавине изазвале су проблеме и у савезној држави Мисури, гдје се у граду Венцвилу, недалеко од Сент Луиса, дјелимично урушила ледена спортска дворана.
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"Срећом, запослени нису били у згради у тренутку урушавања и нема пријављених повријеђених", саопштио је градоначелник.
Објекат је затворен до даљег, док стручњаци не утврде размјере штете.
Средиште снажне олује налази се непосредно уз источну обалу САД, а метеоролози упозоравају да невријеме још није завршено.
Док падавине у појединим дијеловима земље постепено слабе, временски услови у Новој Енглеској се погоршавају.
Са доласком плиме очекује се и нови талас приобалних поплава, мада би оне у већини подручја требало да буду мањег интензитета.
Киша и снијег наставиће да падају у дијеловима Тенесија, Мичигена и долине ријеке Охајо током петка, док се постепено смиривање временских прилика очекује у ноћи између петка и суботе.
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