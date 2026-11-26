Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Британско министарство одбране поручило је војним резервистима да се припреме за могући позив у рат, пише британски Телеграф. Према сазнањима тог листа, први пут од Хладног рата послата су писма на адресе око 100.000 стратешких резервиста, којима им се нуди могућност добровољног учешћа у обуци и војним вјежбама, попут велике НАТО вјежбе „Непоколебљиви бранилац“ наредног прољећа.
Писма су послата припадницима све три гране оружаних снага, а потписали су их њихови команданти. Од резервиста се уједно тражи да ажурирају своје контакт податке те наведу чиме се тренутно баве и какве вјештине посједују.
Овај потез долази у тренутку повећаних тензија са Русијом. Прошле седмице су наводно руске крстареће ракете пале на источну Пољску, само стотињак километара од мјеста на којем се одржавала војна вјежба под вођством Велике Британије, и то истог дана када су јединице тамо обишли британски министар одбране и командант ратног ваздухопловства.
Свијет
"Лондон признао да одређује листу мета у Русији"
У сриједу је објављено и да Британско краљевско ратно ваздухопловство (РАФ) преко ноћи премјешта авионе у хангаре те планира да постави заштитне мреже како би их у британским базама заштитило од напада дроновима.
Министар одбране Вес Стритинг већ је раније упозорио да Британија мора бити спремна за рат у року од хиљаду дана те да са партнерима мора „бити спремна да се бори и побиједи“. Говорећи у четвртак ујутро за Скај њуз, Стритинг је изјавио да Британија дјелује у „окружењу појачаних пријетњи“ те да је контактирање резервиста „разумна и неопходна мјера опреза“.
Телеграф сазнаје да влада жели да обезбиједи већи ниво отпорности јер Уједињено Краљевство сада знатно озбиљније схвата члан 3. НАТО-а, који од држава чланица тражи да „одржавају и развијају своје појединачне и заједничке способности за отпор оружаном нападу“. Британска копнена војска тренутно је најмања још од Наполеонових ратова, са око 73.000 активних војника.
БиХ
Трамп разоткрио планове Бајдена за БиХ: Милиони за одабране медије, циљ друштвене и политичке промјене
Министарство одбране саопштило је да су писма послата ветеранима као „практичан корак за јачање спремности и одвраћања, чиме се смањује ризик од сукоба“. Позиви су упућени стратешким резервистима, односно ветеранима који су недавно напустили војску и имају законску обавезу повратка у службу у изузетним околностима, за разлику од обичних грађана који се у резервни састав пријављују добровољно.
Извор из војске рекао је да су писма послата како би се побољшали подаци о бившем војном особљу.
„То што сте некада у војсци возили тенк не значи да ваше данашње цивилне вјештине нису потпуно другачије и заправо још корисније за одбрану“, објаснио је тај извор.
Свијет
САД обавијестиле НАТО да одгађају план о војницима у Европи
Додао је да нико не тврди да ће резервни састав бити изненада мобилисан, али је нагласио да би „били луди када не би имали базу података и директан приступ тим људима“.
„Ако вам икада затребају, многе ствари су прилично зарђале. Први корак је утврдити ко су ти људи, гдје се налазе и какве вјештине имају“, рекао је.
Телеграф је раније открио да је лорд Сандерс, док је био начелник Генералштаба, поручио влади да би у случају рата са Русијом морала да „мобилише цијелу нацију“ јер је британска војска премала. Прошлогодишњи владин стратешки преглед одбране такође је истакао да сваки дио друштва мора имати улогу у одбрани земље те препоручио поновно повезивање са стратешком резервом како би се по потреби искористило њено знање и искуство.
Свијет
Јасна порука из Кремља: Морамо да осигурамо своје националне интересе
Влада је у међувремену покренула и нову рубрику на својим интернет страницама, гдје грађани могу сазнати више о стратешкој резерви те о томе шта она значи за њих, њихове породице и послодавце.
Министар за питања ветерана Калвин Бејли поручио је да снага земље не лежи само у оружју и опреми, него у људима, те да је сваки припадник стратешке резерве дио те снаге.
„Иако већина стратешких резервиста никада неће бити позвана назад у службу, они су дио одвраћања наше земље и свакодневно помажу у спречавању сукоба. Ова писма не значе да слиједи мобилизација резервног састава. Ријеч је једноставно о уредном вођењу евиденције како бисмо знали како да ступимо у контакт са онима који подлијежу позиву и како бисмо пратили њихове вјештине и искуство“, рекао је Бејли.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму