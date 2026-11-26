Аутор:АТВ редакција
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Милионе долара администрација Џозефа Бајдена преко УСАИД-а поклонила је одабраним медијима у Босни и Херцеговини, обезбиједила им је адвокате у случају тужбе, осигурала бољу видљивост на друштвеним мрежама, а преко невладиних организација организовала подршку грађана. Ријеч је о скоро 18 милиона КМ који су уплаћени одабраним медијима у БиХ од 2021. до 2024. године.
Ово су званични подаци који су 24. новембра објављени на страници УСАИД-а одлуком администрације Доналда Трампа. Разлог објаве је, између осталог, најава демократа да би УСАИД поново могли да врате у функцију.
У бројним документима јасно је видљиво да је УСАИД имала пројекте у БиХ који су за циљ имали друштвене и политичке промјене.
Рецепт је био сљедећи. Огромна финансијска средства обезбијеђена су за одабране медије. То је видљиво у документу под називом "Дезинформативна активност". Програм је предвиђао подршку новинарима и блогерима да се баве истраживањем корупције у одабраним секторима и правну помоћ у случајевима тужби за клевету.
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Након тога, њихови текстови би добијали бољу видљивост. Шта то значи? Поменути текстови и медији били би више видљивији од других. Када нешто претражујете на интернету, прво би се нудили њихови резултати, а више би били понуђени на друштвеним мрежама попут Фејсбука и слично.
Упоредо са тим, милионе су добили пошасти познате као "fact-checker", односно, портали који се баве провјером чињеница. Они су се углавном обрачунавали са традиционалним медијима у БиХ и уништавали њихову доступност. Зато грађани нису имали прилику да виде објаве традиционалних медија, него углавном оних који су били одабрани од стране УСАИД-а.
Након тога, што је видљиво у документима, ишао је и дио "Теорија промјене. Ту су разматрали како ангажовати грађане. План је био да одабрани медији пишу о одређеним темама, добију потребну видљивост, а да невладине организације, које су такође финансиране, мобилишу грађане на реакцију.
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Који медији су добили, који сектори су одабрани, ни који текстове је УСАИД финансирао није познато.
Званично је само да је поред поменутих скоро 18 милиона КМ, УСАИД у БиХ уплатила 2.5 милиона долара за истраживачко новинарство. Постоји и додатни пројекат који укључује Западни Балкан и за који је отишло 10 милиона долара (приближно 18 милиона КМ). У том пројекту "оснаживали" су одабране медије у Западном Балкану, а пројекат поново укључује БиХ. Међутим, колико је преко тог пројекта уплаћено медијима у БиХ није познато.
Важно је такође напоменути и да су поједини пројекти покренути у УСАИД-у за вријеме администрације Доналда Трампа, али ни приближно финансијски подржано као за вријеме Бајденове администрације.
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