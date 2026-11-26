Аутор:АТВ редакција
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Колегиј СДА на данашњој сједници утврдио је приједлоге кандидата ове странке за позиције у извршној и законодавној власти Федерације БиХ.
Према информацијама "Аваза" кандидат за федералног премијера је Незир Пивић, а за колегије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Мирсад Заимовић.
На сутрашњој сједници Предсједништва СДА они ће бити и званично потврђени.
Незир Пивић, актуелни је премијер Зеничко-добојског кантона. Мандат федералног заступника ставио је у мировање.
Незир Пивић доктор је правних наука и редовни професор на Правном факултету Универзитета у Зеници. Обављао је функцију замјеника министра правде БиХ, а био је и посланик у Представничком дому Парламента ФБиХ. Од октобра 2023. године обавља функцију премијера Зеничко-добојског кантона.
Мирсад Заимовић, дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Сарајеву. Дугогодишњи је члан СДА, а током каријере обављао је више страначких и политичких функција. Био је генерални директор БХ Телецома, предсједавајући Представничког дома Парламента ФБиХ и федерални заступник. На октобарским изборима освојио је мандат државног заступника.
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