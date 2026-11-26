Аутор:АТВ редакција
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Замјенику предсједавајуће Савјета министара Сташи Кошарцу поново су путем друштвених мрежа упућене озбиљне пријетње, након што је јавно изнио став о 25. новембру који се у Федерацији БиХ обиљежава као такозвани дан државности БиХ.
Међу узнемирујућим порукама налазе се и директне пријетње Кошарцу, уз поруке да му "вријеме истиче" и да се налази "на листи".
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Он је поводом обиљежавања 25. новембра у ФБиХ изјавио да БиХ нема дан државности, те да никакве бошњачке политичке манипулације, историјски фалсификати и покушаји ревизије прошлости не могу промијенити ту чињеницу.
Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа, истакао је, између осталог, да не постоји закон о празницима на нивоу БиХ, нити одлука надлежних институција којом је 25. новембар утврђен као дан државности.
Након јавно изреченог става, упућене су му пријетње путем друштвених мрежа.
Ово није први пут да Кошарац добија пријтење.
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Након његовог ранијег јавног изражавања саучешћа поводом смрти генерала Ратка Младића упућиване су му и пријетње убиством, укључујући пријетње његовој породици.
(Срна)
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