Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца поражени су од Аталанте (2:3) у 4. колу лигашке фазе Лиге конференција, а послије утакмице оба тренера су изнијела своје виђење дешавања на терену.
Тренер Аталанте Маурицио Сари истакао је да је његов тим до побједе дошао теже него што се очекивало, док је стратег бањалучког Борца нагласио понос због приказане игре и храбрости својих играча упркос искључењима и поразу.
Сари је навео да је Аталанта у првих 80 минута играла добро, али да су промашене прилике закомпликовале меч.
"И првих 80 минута играли смо добро. Промашили смо 10 прилика, што нам је отежало посао. На крају смо успјели да добијемо меч. Ако наставимо са лошим издањима у одбрани, ствари неће кренути набоље. Скамака је имао тежак меч. Покушава да се подигне, позитиван је. Није на 100 одсто, стрпљиви смо с њим и надамо се да ће убрзо бити прави. Рове је одиграо прву праву утакмицу. Има велики квалитет. Некад се мало изгуби. Промашио је вечерас неке прилике. Напредак се види у односу на период прије мјесец дана", рекао је тренер Аталанте Маурицио Сари.
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Са друге стране, тренер ФК Борац Винко Мариновић из Бањалуке честитао је својим фудбалерима на квалитетној партији против снажног ривала, подсјетивши да су екипу пратили кадровски проблеми, мучнина играча на полувремену и два црвена картона.
"Честитам момцима, одиграли смо веома квалитетну утакмицу против великог противника. Неки детаљи су одлучили. Јојић се на полувремену пожалио да се лоше осјећа, повраћао је и морали смо да реагујемо. Када смо добили први црвени картон, знали смо да ће бити веома тешко, али држали смо се. Када је дошло друго искључење, ту је постало готово немогуће да се одбранимо. Видјели смо и против Интера колико су они моћни у нападу", истакао је тренер Борца Винко Мариновић.
Он је додао да пораз послије 2:0 никада не пада лако, али да је задовољан залагањем, ширином тима и начином на који је екипа одговорила на изазове.
"Никад није лако кад се изгуби, поготово у оваквој ситуацији послије 2:0. Видјели смо да можемо и против оваквих екипа. Задовољан сам залагањем и приступом. Сви можемо бити поносни на наше играче. Као тренеру ми више значи што су момци показали свој квалитет. Повреде су нам направиле проблем. Имамо ширину, то се данас и показало. Имамо добру екипу, жељну доказивања, поготово у Европи. Можда нас срећа није послужила, али напредујемо. Надамо се да ће бити што више оваквих утакмица", поручио је стратег бањалучког тима.
Нагласио је да су играчи разочарани коначним исходом, али да нема мјеста за дуго задржавање на овом мечу јер слиједе важни дуели у домаћем такмичењу.
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"Играчи су разочарани резултатом. Рекао сам им да смо добро одиграли и да можемо бити поносни. То је фудбал, данас детаљи нису били на нашој страни. Морамо да гледамо у будућност. Морамо гледати даље, на сљедеће утакмице. То су Сарајево и Зрињски. Радићемо на томе да подигнемо екипу и да наставимо гдје смо стали у првенству. Неће бити лако, ако желимо, вјерујем да ћемо успјети јер су момци то показали до сада. Они су екипа квалитетна у нападу. То су показали и данас. Био нам је циљ да и у дефанзивном дијелу дозволимо простор, да стојимо уско и компактно, а у посједу будемо храбри и да долазимо брзо на другу страну, што су момци радили квалитетно. Мислим да смо показали наш идентитет и да смо били храбри", закључио је Мариновић.
Имамо још једну шансу да се извучемо, да покажемо своју праву вриједност. Мислим да смо били равноправни, да смо били бољи противник на терену, што се видјело и кроз статистику. Па на крају то је ногомет, два црвена картона, екипа као што је Аталанта то искориштава, врхунска европска момчад, појачања Европске лиге. И на крају мислим да кад се погледа све, морамо бити поносни на себе и како смо одиграли. Мислим да је наставак у наредном периоду у Конференцији. Овако игра као данас, мислим да је пролаз, пролаз остварен, гарантован", рекао је нападач бањалучког Борца Лука Јуричић.
Након утакмице огласио се и нападач Бањалучана Лука Јуричић, који сматра да је Борац показао своју праву вриједност и да уз овакву игру пролаз даље у Конференцијској лиги не би требало да дође у питање.
"Имамо још једну шансу да се извучемо, да покажемо своју праву вриједност. Мислим да смо били равноправни, па и бољи противник на терену, што се видјело и кроз статистику. Али на крају то је фудбал два црвена картона и екипа као што је Аталанта то искористи. То је врхунска европска екипа, Освајач Лиге Европе. На крају, кад се све погледа, морамо бити поносни на себе и на то како смо одиграли. Са оваквом игром као данас, мислим да је пролаз у наредни круг Конференцијске лиге загарантован", поручио је Јуричић.
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