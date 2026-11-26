Аутор:АТВ редакција
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Утакмица Лиге конференција између Бешикташа и израелског Хапоела из Бер Шеве прекинута је након пола сата игре због жестоког сукоба навијача турског клуба и грузијске полиције.
Напетости су биле присутне и прије почетка сусрета, када су фудбалери Бешикташа одбили да се рукују са играчима израелске екипе.
Са трибина су се током утакмице чуле увреде и провокације, а ситуација је ескалирала након што су навијачи Бешикташа истакли заставу Палестине, послије чега је услиједила полицијска интервенција.
Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisinin müdahale ettiği anların farklı açıdan görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/QEK1VYR9zG— Popüler Gazete (@populergazete) November 26, 2026
Дошло је до жестоког сукоба навијача турског клуба и припадника грузијске полиције, који су током интервенције користили и бибер-спреј.
Турски медији извјештавају да је један навијач Бешикташа повријеђен након пада са трибина. На носилима је изнесен са стадиона, а потом возилом хитне помоћи превезен у болницу, пише Спорт клуб.
Фудбалери Бешикташа покушавали су да смире своје навијаче, док су љекарски тимови оба клуба пружали помоћ повријеђенима, као и особама које су имале проблема са дисањем након употребе бибер-спреја.
За сада нема прецизних информација о укупном броју повријеђених нити о тежини њихових повреда.
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